Скаут: Ігрова схема Інтера не підходить для Циганкова

Реальний інтерес до Циганкова має інший клуб, наприклад Рома або Мілан.

Про це заявив скаут Кальярі Алекс Великих.

"Те що Циганков цікавий в Італії це факт. Варто відзначити, що ціна на нього велика і непідйомна, як за гравця без паспорта ЄС, але приклад Малиновського переконує навіть скептиків, що українці інтегруються. Інтер шукає футболіста з такими ж параметрами, бореться на внутрішньому ринку, а тому альтернатива можлива. Але є одне "але": схема гри 3-5-2, яку сповідує Конте, не підходить для Циганкова.

Швидше за все, реальний інтерес до Віктора має інший клуб, наприклад Рома або Мілан, а ось ціну, що може влаштувати Динамо за нього не дають, а тому викидають матеріал про інтерес Інтера, щоб створити конкуренцію між клубами і підняти ціну. Реально вартість Циганкова назвати не складно - від 25 до 40 млн євро. Це і ускладнює діалог, я думаю. Але реально 25 мільйонів євро в Італії за Циганкова мало хто може дати", - сказав Великих.