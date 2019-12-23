Павелко: Кумівство - це погано, але Шевченко - найкращий тренер країни

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко є найкращим тренером країни.

Про це президент УАФ Андрій Павелко заявив у коментарі Світському життю.

"Ви - кум Андрія Шевченка? Коли призначали Шевченка тренером, було дуже і дуже багато критики.

Кумівство? Кумівство, це погано і таке інше. На сьогодні, це найкращий тренер нашої країни", - зазначив Павелко.