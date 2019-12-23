Павелко: Кумівство - це погано, але Шевченко - найкращий тренер країни

Джерело - Tribuna.com.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко є найкращим тренером країни.
Про це президент УАФ Андрій Павелко заявив у коментарі Світському життю.
"Ви - кум Андрія Шевченка? Коли призначали Шевченка тренером, було дуже і дуже багато критики.
Кумівство? Кумівство, це погано і таке інше. На сьогодні, це найкращий тренер нашої країни", - зазначив Павелко.
Контракт Шевченка завершується після Євро-2020, і наставник поки не коментує свої подальші плани.
Раніше, Дибала перевершив історичне досягнення Шевченка.
Нагадаємо, Павелко вимагає розслідувати інцидент із Зозулею.