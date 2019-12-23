Суркіс: Ми не плануємо розставатися з Миколенком

У Динамо на молодого гравця розраховують

Джерело - ФК Динамо.

Київське Динамо не планує розставатися з основним гравцем команди Віталієм Миколенком.

Про це президент клубу Ігор Суркіс заявив прес-службі.

"Київське Динамо не планує змінювати свої принципи роботи з молодими вихованцями клубу. Миколенко є важливим гравцем для нашої команди і розставання з ним в плани клубу не входить", - сказав Суркіс.

Миколенко провів за Динамо у всіх турнірах 64 матчі (забив три голи), а також став основним гравцем національної збірної України, разом з якою вийшов у фінальну частину Євро-2020.

Раніше, Динамо хоче підписати нападника Інгульця.

Нагадаємо, Альянса Ліма хоче орендувати гравця Динамо.