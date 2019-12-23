Визначено найкращого гравця Шахтаря у грудні

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко визнаний найкращим гравцем гірників у грудні за результатами голосування уболівальників.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
⚒ Болельщики «Шахтера» сделали свой выбор! ⚡ ⠀ 🔝 @tarasstepanenko – лучший игрок команды в декабре! 👏🏻 ⠀ ⚒ #Shakhtar fans have made their choice! ⚡ ⠀ 🔝 @tarasstepanenko is Player of the Month for December! 👏🏻 ⠀ ⚒ Уболівальники «Шахтаря» зробили свій вибір! ⚡ ⠀ 🔝 @tarasstepanenko – найкращий гравець команди в грудні! 👏🏻
У грудні хавбек провів 2 матчі в УПЛ і 1 в Лізі чемпіонів.
Степаненка вже визнавали найкращим гравцем Шахтаря у жовтні.
Раніше, Фенербахче зацікавився гравцем Шахтаря.
Нагадаємо Шахтар буде грати в 1/16 фіналу ЛЄ, де зустрінеться з Бенфікою.