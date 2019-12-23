Визначено найкращого гравця Шахтаря у грудні

Степаненко став найкращим гравцем місяця

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко визнаний найкращим гравцем гірників у грудні за результатами голосування уболівальників.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

У грудні хавбек провів 2 матчі в УПЛ і 1 в Лізі чемпіонів.

Степаненка вже визнавали найкращим гравцем Шахтаря у жовтні.

Раніше, Фенербахче зацікавився гравцем Шахтаря.

Нагадаємо Шахтар буде грати в 1/16 фіналу ЛЄ, де зустрінеться з Бенфікою.