 Моурінью: Ненавиджу расизм у суспільстві і у футболі | Футбол | Champion.com.ua
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Моурінью: Ненавиджу расизм у суспільстві і у футболі

Вчора 22:55 186 0
Португалець засмучений поведінкою уболівальників Тоттенгема
Моурінью: Ненавиджу расизм у суспільстві і у футболі
#Моурінью, #Тоттенгем

Джерело - Sport Arena.

Головний тренер Тоттенгема Жозе Моурінью засмучений поведінкою з боку глядачів у матчі 18-го туру АПЛ проти Челсі (0:2).

Про це він заявив в інтерв'ю Sky Sports.

"Я був зосереджений на грі і знаходився далеко від місця, де стався інцидент. Мені нема чого сказати, але мене засмучує така поведінка. Ненавиджу расизм в суспільстві і у футболі. Розчарований, що подібні речі все ще можуть відбуватися.

Рефері зупинив гру, поговорив з командами, капітанами і тренерами. Моя команда програвала, і я не хотів, щоб гра була зупинена, але дізнавшись причину такого рішення судді, я погодився з ним. Клуб спробує розібратися з цим", - сказав Моурінью.

Раніше, матч Тоттенгем - Челсі зупиняли через расизм.

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