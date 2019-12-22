Моурінью: Ненавиджу расизм у суспільстві і у футболі

Головний тренер Тоттенгема Жозе Моурінью засмучений поведінкою з боку глядачів у матчі 18-го туру АПЛ проти Челсі (0:2).

Про це він заявив в інтерв'ю Sky Sports.

"Я був зосереджений на грі і знаходився далеко від місця, де стався інцидент. Мені нема чого сказати, але мене засмучує така поведінка. Ненавиджу расизм в суспільстві і у футболі. Розчарований, що подібні речі все ще можуть відбуватися.

Рефері зупинив гру, поговорив з командами, капітанами і тренерами. Моя команда програвала, і я не хотів, щоб гра була зупинена, але дізнавшись причину такого рішення судді, я погодився з ним. Клуб спробує розібратися з цим", - сказав Моурінью.