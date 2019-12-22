Леванте здобуло вольову перемогу над Сельтою у 18 турі Ла-Ліги

Дубль Рохера приніс перемогу господарям

Джерело - Чемпіон.

У матчі 18-го туру іспанської Ла-Ліги Леванте вдома зустрічалося із Сельтою.

З передачі Араухо Аспас забив гол і вивів вперед Сельту. У другому таймі Рохер зрівняв рахунок. Ще через 10 хвилин Рохер вже вивів вперед Леванте.У компенсовані хвилини зустрічі Майораль забив третій гол у ворота гостей.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

18 тур, 22 грудня

Леванте - Сельта 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Аспас, 1:1 - 60 Рохер, 2:1 - 70 Рохер, 3:1 - 90+1 Майораль

Нагадаємо, Барселона знищила Алавес.

Раніше, Барселона зіграла внічию із Реалом у перенесеному матчі.