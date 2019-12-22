Гент зіграв внічию з Брюгге, Соболь зробив асист у 20 турі Ліги Жупіле

У матчі взяли участь всі чотири українці

Джерело - Чемпіон.

У матчі 20-го туру бельгійської Ліги Жупіле Гент вдома приймав лідера змагань - Брюгге.

У складі господарів з перших хвилин вийшли українці Пластун і Яремчук. Безус весь матч провів на лаві запасних. У складі Брюгге Соболь матч розпочинав на лаві запасних. У перерві українець вийшов на заміну і на 57-ій хвилині виконав результативну передачу на Денніса. А на 73-ій хвилині матчу Яремчук взяв участь у результативній атаці - Оджіджа-Офое зрівняв рахунок. Безус же вийшов на заміну на 88-ій хвилині зустрічі.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2019/20

20 тур, 22 грудня

Гент - Брюгге 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 57 Денніс, 1:1 - 73 Оджіджа-Офое

Раніше, трансферна вартість Яремчука зросла вдвічі.