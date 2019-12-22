Реал Сосьєдад у результативному матчі переграв Осасуну у 18 турі Ла-Ліги

Команди видали результативну гру, забивши сім голів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 18-го туру іспанської Ла-Ліги Осасуна приймала Реал Сосьєдад.

У першому таймі матчу гостям вдалося забити три голи. Наприкінці тайму господарі один гол відіграли. У другому таймі Осасуна скоротила відставання у рахунку до мінімуму. Далі господарі залишилися у меншості і зменшили свої шанси відігратися. Команди обмінялися забитими голами до завершення гри.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

18 тур, 22 грудня

Осасуна - Реал Сосьєдад 3:4 (1:3)

Голи: 0:1 - 15 Оярсабаль, 0:2 - 18 Порту, 0:3 - 28 Одегорд, 1:3 - 45+1 Арідане, 2:3 - 48 Авіла, 2:4 - 79 Ісак, 2:4 - 84 Авіла

Нагадаємо, Барселона знищила Алавес.

Раніше, Барселона зіграла внічию із Реалом у 10 турі Ла-Ліги.