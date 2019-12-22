Кияни просять занадто велику суму

Джерело - FOX Sports Brasil.

Київське Динамо має дати відповідь бразильському Корінтіансу щодо трансферу Сідклея не пізніше 10-12 січня.

Про це заявив президент клубу з Сан-Паулу Андрес Санчес.

"Ми зробили пропозицію щодо Сідклея, тепер нам потрібно чекати. Динамо чекає відкриття трансферного вікна, ми дали їм термін до 10-12 січня. Після цього ми переходимо до другого варіанту", - сказав Санчес.

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