 Бразильський клуб дав Динамо час на відповідь по трансферу Сідклея | Футбол | Champion.com.ua
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Корінтіанс чекає відповіді Динамо по Сідклею до 12 січня

Сьогодні 11:51 373 0
Кияни просять занадто велику суму
Корінтіанс чекає відповіді Динамо по Сідклею до 12 січня
#Сідклей, #Динамо, #Корінтіанс

Джерело - FOX Sports Brasil.

Київське Динамо має дати відповідь бразильському Корінтіансу щодо трансферу Сідклея не пізніше 10-12 січня.

Про це заявив президент клубу з Сан-Паулу Андрес Санчес.

"Ми зробили пропозицію щодо Сідклея, тепер нам потрібно чекати. Динамо чекає відкриття трансферного вікна, ми дали їм термін до 10-12 січня. Після цього ми переходимо до другого варіанту", - сказав Санчес.

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"Але ми наполягаємо на трансфер Сідклея. Несправедливо по відношенню до нас брати футболіста в оренду, щоб через рік він пішов. Також ми не згодні з сумою, яку запитує київський клуб - 5-6 мільйона євро", - сказав Санчес.

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