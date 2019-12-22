Джерело - FOX Sports Brasil.
Київське Динамо має дати відповідь бразильському Корінтіансу щодо трансферу Сідклея не пізніше 10-12 січня.
Про це заявив президент клубу з Сан-Паулу Андрес Санчес.
"Ми зробили пропозицію щодо Сідклея, тепер нам потрібно чекати. Динамо чекає відкриття трансферного вікна, ми дали їм термін до 10-12 січня. Після цього ми переходимо до другого варіанту", - сказав Санчес.
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"Але ми наполягаємо на трансфер Сідклея. Несправедливо по відношенню до нас брати футболіста в оренду, щоб через рік він пішов. Також ми не згодні з сумою, яку запитує київський клуб - 5-6 мільйона євро", - сказав Санчес.