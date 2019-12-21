Корінтіанс не може домовитися про трансфер Сідклея

Переговори Корінтіанса і Динамо щодо переходу захисник Сідклея можуть зайти в глухий кут.

Про це повідомляє Gazeta Esportiva.

Бразильський клуб планує підсилитися перед початком наступного сезону і хотів би бачити гравця киян в своїх рядах. Однак кияни вимагають близько 5 млн євро, що, на думку босів Корінтіанса, занадто багато.

Раніше повідомлялося, що Динамо призупинило всі переговори щодо Сідклея.

Нагадаємо, бразильський клуб вирішив купити захисника Динамо замість оформлення оренди.