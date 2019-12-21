Джерело - Чемпіон.
Український лівий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко розпочне матч із Лестером на лаві запасних.
Стартовий склад Манчестер Сіті:
📋 Here's how we line up against the Foxes...— Manchester City (@ManCity) December 21, 2019
XI | Ederson, Walker, Fernandinho (C), Otamendi, Mendy, Gundogan, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Sterling, G Jesus.
SUBS | Bravo, Aguero, Zinchenko, Rodrigo, Cancelo, Foden, Garcia.
⚽️ @HaysWorldwide
🔵 #ManCity pic.twitter.com/w3RWRb8XKW
Раніше Зінченко очолив незвичайний рейтинг АПЛ.
Нагадаємо, Манчестер Сіті зацікавився двома захисниками збірної України.