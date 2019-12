Український лівий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко розпочне матч із Лестером на лаві запасних.

Стартовий склад Манчестер Сіті:

📋 Here's how we line up against the Foxes...



XI | Ederson, Walker, Fernandinho (C), Otamendi, Mendy, Gundogan, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Sterling, G Jesus.



SUBS | Bravo, Aguero, Zinchenko, Rodrigo, Cancelo, Foden, Garcia.



⚽️ @HaysWorldwide

🔵 #ManCity pic.twitter.com/w3RWRb8XKW