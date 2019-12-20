Екс-півзахисник київського Динамо 90-х Віталій Самойлов розкритикував українських футболістів за фразу футбол поза політикою.

Про це розповів сам колишній футболіст.

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"Як ви після цього реагуєте на шаблонні фрази, мовляв, "Футбол поза політикою"? Що відчуваєте? Мене починає лихоманити. Коли деякі футболісти кажуть, що "футбол поза політикою", отже, мабуть, не дуже добре вчилися у школі і пріоритетами в їхньому житті є зовсім інші цілі. Якісь короткі моменти, а не перспектива власної держави", - розповів Самойлов.