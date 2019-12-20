 Лихоманить, коли чую про «футбол поза політикою» – екс-гравець Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Лихоманить, коли чую про «футбол поза політикою» – екс-гравець Динамо

Сьогодні 19:21 1533 0
Екс-динамівець розкритикувала футболістів за фразу «футбол поза політикою»
Лихоманить, коли чую про «футбол поза політикою» – екс-гравець Динамо
#Динамо, #Самойлов

Джерело - football24.ua.

Екс-півзахисник київського Динамо 90-х Віталій Самойлов розкритикував українських футболістів за фразу футбол поза політикою.

Про це розповів сам колишній футболіст.

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 "Як ви після цього реагуєте на шаблонні фрази, мовляв, "Футбол поза політикою"? Що відчуваєте? Мене починає лихоманити. Коли деякі футболісти кажуть, що "футбол поза політикою", отже, мабуть, не дуже добре вчилися у школі і пріоритетами в їхньому житті є зовсім інші цілі. Якісь короткі моменти, а не перспектива власної держави", - розповів Самойлов.

Раніше, Самойлов вказав на реакцію росіян після голу Шевченка у ворота Філімонова. 

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