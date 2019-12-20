Відома букмекерська контора закриває свої відділення, через утиски влади та правоохоронців

Favorit Sport спростовує інформацію в ЗМІ про нелегальність своєї діяльності. Та змушена закривати свої відділення.

Про це повідомляє сама букмекерська контора.

"Ситуація навколо Favorit Sport, яка розгортається в Україні в останню добу, є наслідком того, що правоохоронні та виконавчі органи влади не розрізняють букмекерську діяльність (лотерея тото) і нелегальні зали ігрових автоматів. Минулої ночі точки прийому ставок Favorit Sport продовжували працювати в штатному режимі. Сьогодні вранці керівництво компанії прийняло рішення про закриття всіх роздрібних точок з метою забезпечення безпеки співробітників і обладнання компанії. Частина точок постраждала від протиправних дій силовиків, в результаті чого компанія зазнає величезних збитків через неможливість вести господарську діяльність. Ми також розуміємо, що така ситуація може призвести до втрати працівниками робочих місць, Favorit Sport, як відповідальний бізнес, бере всю відповідальність перед співробітниками на себе.

Ми сподіваємося на оперативне врегулювання ситуацій в Україні, і закликаємо створити умови роботи в правовому полі для ринку беттінга і гемблінга", - йдеться у повідомленні.