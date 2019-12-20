Відома букмекерська контора закриває свої відділення, через утиски влади та правоохоронців

Джерело - Чемпіон.
Favorit Sport спростовує інформацію в ЗМІ про нелегальність своєї діяльності. Та змушена закривати свої відділення.
Про це повідомляє сама букмекерська контора.
"Ситуація навколо Favorit Sport, яка розгортається в Україні в останню добу, є наслідком того, що правоохоронні та виконавчі органи влади не розрізняють букмекерську діяльність (лотерея тото) і нелегальні зали ігрових автоматів. Минулої ночі точки прийому ставок Favorit Sport продовжували працювати в штатному режимі. Сьогодні вранці керівництво компанії прийняло рішення про закриття всіх роздрібних точок з метою забезпечення безпеки співробітників і обладнання компанії. Частина точок постраждала від протиправних дій силовиків, в результаті чого компанія зазнає величезних збитків через неможливість вести господарську діяльність. Ми також розуміємо, що така ситуація може призвести до втрати працівниками робочих місць, Favorit Sport, як відповідальний бізнес, бере всю відповідальність перед співробітниками на себе.
Ми сподіваємося на оперативне врегулювання ситуацій в Україні, і закликаємо створити умови роботи в правовому полі для ринку беттінга і гемблінга", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, Favorit Sport - міжнародна компанія, один з лідерів сегмента sport entertainment. У 2019 відзначає 20 років діяльності в Україні. Компанія активно підтримує розвиток спорту, виступаючи партнером футбольних клубів Динамо, Зоря, Маріуполь, Львів, Колос Ковалівка.
Амбасcадорами бренду зі світу спорту є Олександр Усик - боксер, абсолютний чемпіон світу і Андрій Ярмоленко - гравець Національної збірної. У 2019 до команди Favorit Sport приєднався Андрій Шевченко - переможець Ліги Чемпіонів, найкращий бомбардир в історії збірної України, Володар Золотого м'яча 2004 року, а також відомий шоумен Потап.