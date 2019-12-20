Андронов: У Динамо не знають, як використовувати Родрігеса

Тренерський штаб київського Динамо не знає як правильно використовувати нападника команди Жерсона Родрігеса.

Про це журналіст Олексій Андронов заявив в інтерв'ю Footboom.

"Якщо виникають такі проблеми і людина приходить на тренування під градусом, то про це треба говорити в той же день, а не тоді, коли закінчився сезон. Відповідно, в той же день штрафувати, переводити в дубль. А інакше якось не віриться, що все було саме так. Ось я ставлю себе на місце тренера. Родрігес приходить п'яний на тренування. Мені що, грудня чекати, щоб перевести його в дубль? Виходить, треба ставити питання тренеру, який після цього залишає гравця в основному складі. Це взагалі тоді нонсенс. Я не можу собі, наприклад, уявити, щоб до Валерія Газзаєва людина прийшла п'яною і після цього залишилася в основі.

З іншого боку, цілком зрозуміло, що ті тренери, які зараз працюють в Динамо, просто не знають, як використовувати Родрігеса. Адже після цього він приїжджає в збірну, причому досить слабку, і забиває гол. Ще й забиває сербам. Я не готовий зараз захищати Родрігеса, може, він і приїжджав з вихлопом. Але знову ж таки, повторюся - чому всі необхідні заходи не були прийняті в той же день, чому ми все дізнаємося після закінчення останнього матчу сезону, коли команда вже у відпустці?

Не чув, щоб подібні проблеми були у Родрігеса в інших клубах. Тим більше, що ми ретельно моніторили дане питання, і нічого ніде не спливало - ні в Японії, ні у Молдавії", - сказав Андронов.