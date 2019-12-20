Стало відомо скільки Шахтар заробив у Лізі чемпіонів

Динамо отримало 5 мільйонів євро

За підсумками Ліги чемпіонів 2018/19 Шахтар, який не зміг вийти з групи, заробив 44 мільйони, проте офіційна цифра виявилася більш приємною для клубу.

Про це повідомляє УЄФА у своєму звіті.

Шахтарю від УЄФА дісталося 46,6 мільйона євро. З них 14,5 мільйона - за факт виходу в груповий етап. Ще 25,5 мільйона отримані за коефіцієнт клубу. Крім того, 5,7 мільйона дісталися Шахтарю за виступи в групі.

Плюс враховується місцевий ТВ-ринок, який приніс клубу майже 500 тисяч євро.

Київське Динамо за участь у кваліфікаційному турнірі отримало 5 мільйонів євро. Це цифра тільки за Лігу чемпіонів, без врахування Ліги Європи.

Раніше, Шахтар буде грати в 1/16 фіналу ЛЄ, де зустрінеться з Бенфікою.