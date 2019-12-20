Іспанська поліція зірвала атаку дронів на матч Барселона - Реал

Прихильники відокремлення Каталонії від Іспанії планували запустити дрони над Камп Ноу

Джерело - Главком.

Іспанська поліція попередила спробу каталонських сепаратистів зірвати перенесений матч 10-го туру футбольного чемпіонату Барселона - Реал за допомогою дронів.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Прихильники відокремлення Каталонії від Іспанії планували запустити над стадіоном Камп Ноу дрони з банерами. Поліція завчасно дізналася про наміри та зірвала їх.

Втім каталонським сепаратистам все ж вдалося привернути увагу до себе. Вони кидали на поле кулі та м’ячі, змусивши арбітра на кілька хвилин зупиняти поєдинок.

Нагадаємо, Барселона зіграла внічию із Реалом у 10 турі Ла-Ліги.

Раніше, зірку Барселони пограбували напередодні Ель-Класіко.