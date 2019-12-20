Брюгге Соболя переміг Андерлехт і вийшов до півфіналу Кубка Бельгії

Джерело - Чемпіон.
У чвертьфіналі Кубка Бельгії Брюгге на виїзді переміг Андерлехт з рахунком 2:0.
У гостей забитими голами відзначилися Руд Вормер і Едер Баланта.
Весь матч у переможців зіграв український захисник Едуард Соболь. У господарів поля українець Євген Макаренко всю гру залишався на лавці запасних.
Суперником Брюгге у півфіналі буде Зюлте-Варегем. Ще одну путівку до фіналу розіграють Антверпен і Кортрейк. Протистояння будуть складатися з двох матчів (22–23 і 29–30 січня 2020 року).
Кубок Бельгії
1/4 фіналу, 19 грудня
Андерлехт – Брюгге 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 46 Вормер, 0:2 - 64 Баланта
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