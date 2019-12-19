Ультрас Динамо WBC: Якщо хтось із наших брав участь у фрік-шоу біля Нацбанку, їм буде закритий вхід на сектор

Ультрас Динамо White Boys Club не підтримує акцію перед будівлею Національного банку України з метою повернення грошей акціонерам київського клубу.

Про це заявили у Facebook.

"Дізналися, що якісь ряджені клоуни з прапорами Динамо мітингували під Нацбанком на підтримку бізнес-інтересів Суркісів.

Якщо раптом виявиться, що хтось із нашого руху брав участь в цьому фрік-шоу або братиме участь в подібних заходах в майбутньому, то вхід на фанатський сектор таким персонажам буде закритий", - сказано у зверненні фанів.