Сабо: Ні в якому разі звільняти Михайличенка не можна

Олексій Михайличенко має залишитися на посаді головного тренера київського Динамо.

Про це футбольний експерт Йожеф Сабо заявив в інтерв'ю dynamo.kiev.ua.

"Ні в якому разі звільняти Михайличенка не можна, у нього повинна бути гарна програма підготовки команди. Тренер повинен знати, яким чином підняти рівень гри – це найголовніше питання. Просто так тренуватися – це не те. Свіжий приклад: гра "Аталанти" в Харкові. Вони обрали тактику: активний відбір, пресинг. Як тільки хтось із футболістів Шахтаря отримував м'яч – його відразу ж накривали двоє-троє гравців. До того ж, вони всі 90 з гаком хвилин носилися по полю – це говорить про фізичну готовність команди.

У великого Лобановського фізика завжди була на першому плані. Крім того, ігрова дисципліна – на дуже високому рівні, тобто, тренер дає завдання гравцеві, яке він повинен виконати. Якщо не виконуєш, вибач, йди в іншу команду або сідай на лаву запасних. Подивіться, які фізичні кондиції у команди Гвардіоли або Клоппа. Всі футболісти носяться по полю до фінального свистка, і що примітно, всі відбирають у суперника м'яч, Салах в тому числі...", - зазначив Сабо.