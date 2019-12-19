Київське Динамо є головним розчаруванням першої частини чемпіонату України.

Про це розповів екс-гравець киян та тренер збірної України U-19 Олег Кузнєцов.

"Найбільшим розчаруванням стало Динамо. Команда позиціонує себе як гранд, а насправді ... Повний провал у єврокубках і нереальний відрив у чемпіонаті від Шахтаря. Така різниця не відіграється.

Верхня шістка буде грати між собою по два рази. Тому і Динамо, і Зоря, і Олександрія з Десною будуть втрачати очки. Наздогнати гірників нереально. Це погано, тому що інтриги в боротьбі за золото немає. Добре, що збереглася інтрига у боротьбі за срібло", - відзначив Кузнєцов.