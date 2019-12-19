Джерело - 1927.kiev.ua.
Київське Динамо є головним розчаруванням першої частини чемпіонату України.
Про це розповів екс-гравець киян та тренер збірної України U-19 Олег Кузнєцов.
"Найбільшим розчаруванням стало Динамо. Команда позиціонує себе як гранд, а насправді ... Повний провал у єврокубках і нереальний відрив у чемпіонаті від Шахтаря. Така різниця не відіграється.
Верхня шістка буде грати між собою по два рази. Тому і Динамо, і Зоря, і Олександрія з Десною будуть втрачати очки. Наздогнати гірників нереально. Це погано, тому що інтриги в боротьбі за золото немає. Добре, що збереглася інтрига у боротьбі за срібло", - відзначив Кузнєцов.
Нагадаємо, офіційний фан-клуб Динамо пікетував Нацбанк.
Раніше, ультрас Динамо протестували проти Суркісів.