Бурда: Донбас не відчуваю своєю батьківщиною

Захисник Динамо Микита Бурда не вважає Донбас своєю батьківщиною, попри те, що він там народився.

Про це розповів сам гравець.

"Швидше за все, що ні. Я там жив до шести років, а потім ми з мамою і бабусею переїхали. В принципі, все дитинство у мене було в Яготині. Я почав там займатися футболом. Там мої друзі є. І мій перший тренер. на жаль, він помер. Це він мене привіз до Олександра Петракову. Якби не він, то, думаю, я навряд чи б займався професійно футболом.

Тому, скоріше, Донбас не відчуваю своєю батьківщиною", - розповів Бурда.