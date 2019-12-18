 Кельн розібрався із Айнтрахтом, перемоги Баварії та Боруссії. Результати 16 туру Бундесліги | Футбол | Champion.com.ua
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Кельн розібрався із Айнтрахтом, перемоги Баварії та Боруссії. Результати 16 туру Бундесліги
#Бундесліга

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 грудня, відбулися матчі 16 туру Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

17 грудня, 16 тур

Айнтрахт Франкфурт – Кельн 2:4 (2:1)

Голи: 1:0 – Гінтереггер, 2:0 – 30 Пасіенсія, 2:1 – 44 Гектор, 2:2 - 72 Борнаув, 2:3 – 81 Дрекслер, 2:4 – 90+4 Якобс

Боруссія М – Падерборн 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 46 Плеа, 2:0 – 67 Штіндль

Вольфсбург – Шальке 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 51 Кабак, 1:1 – 82 Мбабу

Фрайбург – Баварія 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 16 Левандовскі, 1:1 – 59 Гріфо, 1:2 – 90+2 Зіркзе, 1:3 – 90+5 Гнабрі

Нагадаємо, Герта обіграла Баєр у 16 турі Бундесліги.

Раніше, Боруссія та Лейпциг розписали мирову.

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