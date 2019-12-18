Кельн розібрався із Айнтрахтом, перемоги Баварії та Боруссії. Результати 16 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 18 грудня, відбулися матчі 16 туру Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
17 грудня, 16 тур
Айнтрахт Франкфурт – Кельн 2:4 (2:1)
Голи: 1:0 – Гінтереггер, 2:0 – 30 Пасіенсія, 2:1 – 44 Гектор, 2:2 - 72 Борнаув, 2:3 – 81 Дрекслер, 2:4 – 90+4 Якобс
Боруссія М – Падерборн 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 46 Плеа, 2:0 – 67 Штіндль
Вольфсбург – Шальке 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 – 51 Кабак, 1:1 – 82 Мбабу
Фрайбург – Баварія 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 – 16 Левандовскі, 1:1 – 59 Гріфо, 1:2 – 90+2 Зіркзе, 1:3 – 90+5 Гнабрі
Нагадаємо, Герта обіграла Баєр у 16 турі Бундесліги.
Раніше, Боруссія та Лейпциг розписали мирову.