Джерело - ua.tribuna.com.
Евертон призначить Карло Анчелотті на пост головного тренера команди до вихідних.
Про це повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, тренер буде присутній на трибунах вже під час матчу 18-го туру АПЛ з Арсеналом. Анчелотті буде офіційно представлений перед журналістами у понеділок.
Очікується, що виконуючий обов'язки головного тренера Данкан Фергюсон, увійде в штаб Анчелотті. Він буде керувати командою під час гри з Арсеналом.
Раніше повідомлялося, що Анчелотті узгодив контракт з клубом АПЛ.
Нагадаємо, Анчелотті звільнили з посади головного тренера Наполі.