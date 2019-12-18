Карло Анчелотті може повернутися в АПЛ

Евертон призначить Карло Анчелотті на пост головного тренера команди до вихідних.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, тренер буде присутній на трибунах вже під час матчу 18-го туру АПЛ з Арсеналом. Анчелотті буде офіційно представлений перед журналістами у понеділок.

Очікується, що виконуючий обов'язки головного тренера Данкан Фергюсон, увійде в штаб Анчелотті. Він буде керувати командою під час гри з Арсеналом.

Раніше повідомлялося, що Анчелотті узгодив контракт з клубом АПЛ.

Нагадаємо, Анчелотті звільнили з посади головного тренера Наполі.