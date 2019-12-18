Попов вказав причину відсутності на церемонії нагородження чемпіонів світу U-20

Київське Динамо не забороняло гравцям відвідувати церемонію нагородження Футбольні зірки України-2019.

Про це розповів захисник Денис Попов.

"Інформація про те, що вам заборонили з'являтися на церемонії нагородження збірної U-20 і коментарі про це людей, які навіть не вислухали вашу думку - з цього числа? Неприємна вийшла ситуація, особливо з урахуванням того, що нам не давали ніяких рекомендацій з приводу цього нагородження. В Динамо поважають і пишаються успіхами своїх збірників, і немає сенсу в подібних ситуаціях влаштовувати якісь демарші.