Попов вказав причину відсутності на церемонії нагородження чемпіонів світу U-20

Джерело - fcdynamo.kiev.uа.
Київське Динамо не забороняло гравцям відвідувати церемонію нагородження Футбольні зірки України-2019.
Про це розповів захисник Денис Попов.
"Інформація про те, що вам заборонили з'являтися на церемонії нагородження збірної U-20 і коментарі про це людей, які навіть не вислухали вашу думку - з цього числа? Неприємна вийшла ситуація, особливо з урахуванням того, що нам не давали ніяких рекомендацій з приводу цього нагородження. В Динамо поважають і пишаються успіхами своїх збірників, і немає сенсу в подібних ситуаціях влаштовувати якісь демарші.
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Тут все дуже просто і зрозуміло: у багатьох гравців Динамо, у тому числі й у мене, були розписані плани на зимову відпустку, яка почалася відразу після заключного матчу команди в чемпіонаті. Причина особисто моєї відсутності занадто проста, аби шукати тут якусь змову. Я запланував свою відпустку заздалегідь і покинув Київ", - розповів Попов.
Раніше, гравці Динамо проігнорували церемонію нагородження Футбольні зірки України-2019.