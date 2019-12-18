Тренерський штаб збірної Нідерландів поповнили двоє відомих у минулому футболістів

Ван Ністерлой і Стекеленбург допомогатимуть Куману

Джерело - Sport Arena.

Тренер ПСВ Ейндховен U-19 Руд ван Ністелрой увійде до тренерського штабу Рональда Кумана в збірній Нідерландів на чемпіонаті Європи-2020.

Про це повідомляє VTBL.

У ПСВ дозволили 43-річному фахівцеві отримати тимчасову посаду у збірній країни.

Відзначимо, що став відомий ще один помічник Кумана. Ним став Мартен Стекеленбург, який раніше працював з юнацькими збірними Нідерландів. 47-річний тренер є повним тезкою і однофамільцем кіпера Евертона Мартена Стекеленбурга.

Руд ван Ністелрой закінчив кар'єру гравця у 2012 році. У його кар'єрі значаться виступи за мадридський Реал, Манчестер Юнайтед, Ден Босх, Херенвен, Гамбург, Малагу і ПСВ Ейндховен. За всю кар'єру форвард зіграв 449 матчів, відзначившись 249 голами. Крім того, на його рахунку 70 матчів і 35 голів за національну збірну Нідерландів.

Нідерланди на Євро-2020 зіграє в одній групі з Україною і Австрією. Ще один суперник команди Рональда Кумана визначиться в стикових матчах.

Раніше повідомлялося, що тренер Росії буде радий зустрітися із збірною України на Євро-2020.