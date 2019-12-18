 Циганик: Не бачу необхідності взимку міняти Михайличенка | Футбол | Champion.com.ua
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Циганик: Не бачу необхідності взимку міняти Михайличенка

Сьогодні 14:47 59 0
Журналіст оцінив роботу тренера киян
Циганик: Не бачу необхідності взимку міняти Михайличенка
#Циганик, #Динамо

Джерело - dynamo.kiev.ua.

Наставник київського Динамо Олексій Михайличенко добре підготував гравців функціонально.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Я завжди був проти того, щоб виступати за чи проти звільнення тренера. Можу тільки оцінювати його роботу. Мені здається, Михайличенко добре підготував гравців функціонально. В цьому відношенні команда готова краще, ніж при Хацкевич. Але сказати, що він повністю розгорнув ситуацію дуже складно.

Багато футболістів відзначали, що річна підготовка була майже провалена, і команда виходила на осінньо-зимову частина не дуже готовою. Команда не бігла. Тренерський штаб Михайличенко приступав до роботи в бойових умовах, коли у тебе є вимоги, а команда не може їх виконувати. Коли команда не готова, природно потрібен час для того, щоб її підготувати.

Поміняти взимку тренера? Постійне "переливання крові" ніякої користі для здоров'я пацієнта може і не дати. Не бачу потреби зараз міняти Михайличенко. У команди зараз завдання потрапити в Лігу чемпіонів. Є півроку для того, щоб створити конкурентоспроможну команду, дати новий імпульс тим футболістам, які себе повністю не реалізували, пройти повноцінні зимові збори, і вже в перших весняних матчах стане зрозуміло, команда відчуває тренера чи ні?

Зараз говорити про це немає сенсу. Адже були і хороші матчі. Гру команда епізодично показує. Але, якщо не несуть ноги, ти не зіграєш кілька ігор поспіль на високому рівні. Чи не буде стабільності, і саме це відсутність стабільності призвело до того, що Динамо трохи втратило віру в себе. Тепер цю віру потрібно повернути", - сказав Циганик.

Нагадаємо, Михайличенко розкритикував уболівальників Динамо.

Раніше гравці Динамо наказали Вербичу не підходити до уболівальників.

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