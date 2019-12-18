 Шовковський: Був момент, коли ми Хачеріді ледь ... Шевченко стримав | Футбол | Champion.com.ua
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Шовковський: Був момент, коли ми Хачеріді ледь ... Шевченко стримав

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Екс-голкіпер збірної України згадав про напружені відносини з Хачеріді
Шовковський: Був момент, коли ми Хачеріді ледь ... Шевченко стримав
#Хачеріді, #Шовковський

Джерело - Tribuna.com.

Євген Хачеріді повинен був грати в найсильнішому чемпіонаті Європи і бути одним з найкращих. 

Про це асистент головного тренера збірної України Олександр Шовковський заявив в ефірі Вацко Live.

"У мене є питання до Хачеріді: ставитися так по відношенню до всієї команди - це нормально? Я не сприймаю це як своє чудове дію. Я не захоплююсь тим, що зробив. Я розумів, що це остання крапля.

Разом з Андрієм Шевченком ми неодноразово в тренувальному процесі і в інших моментах просили його, доводили йому і попереджали. Був момент, коли ми ледь його разом ... Андрій мене стримав, сказав: Давай не будемо.

Були вичерпані майже всі можливості. Потім - емоції.

Женя так і не зрозумів, що на нього розраховують. Я не зустрічав жодного футболіста з такими фантастичними якостями, як у нього. У нього були вибухова швидкість, прекрасний зростання, координація на достатньому рівні.

Він повинен був грати в найсильнішому чемпіонаті Європи і бути одним з кращих. Можливо, він, як і Вірджіл ван Дейк, був би номінований на Золотий м'яч.

Але його ставлення і нерозуміння всіх ключових моментів призвели до того, що він в інтерв'ю говорив, що його не розуміють тренери, що він не знає, чого вони від нього хочуть. Хачеріді - не командний гравець. Він міг би себе більше реалізувати як індивідуальність", - сказав Шовковський.

Раніше, Шахтар заробив 44 млн євро цього сезону Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Шахтар буде грати в 1/16 фіналу ЛЄ з Бенфікою.

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