Шість гравців Динамо потрапили до символічної збірної групи B Ліги Європи

У Буяльського самий середній високий бал

У символічну збірну групи B Ліги Європи від Whoscored увійшли 6 гравців київського Динамо.

Це захисники Артем Шабанов (7,4 - середній бал за матчі групового етапу), Денис Попов (7,5) і Віталій Миколенко (7,1).

Також в символічну збірну потрапили півзахисники Віктори Циганков (7,4), Віталій Буяльський (7,6) і Беньямін Вербич (7,1).

У Буяльського самий середній високий бал серед усіх гравців у символічній збірній групи B ЛЕ від Whoscored. У цьому розіграші він провів 4 матчі, забив 1 гол, зробив 2 асисти.

Також в збірну потрапили 2 гравця Копенгагена, 2 гравця Лугано і 1 з Мальме.

Нагадаємо, Михайличенко розкритикував уболівальників Динамо.

Раніше гравці Динамо наказали Вербичу не підходити до уболівальників.