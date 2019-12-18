Джерело - sport.ua.
Асистент головного тренера збірної України Олександр Шовковський має дуже гарний додатковий засіб для швидкого перезавантаження після гри.
Про це він заявив в ефірі Вацко Live.
"У моєму житті після гри завжди був присутній алкоголь. Але в певних дозах. Ця доза завжди була різною. Все залежало від того, коли наступна гра.
Якщо вихідний - міг дозволити собі трішечки більше. Якщо наступна гра через три дні на четвертий - це був келих вина або не більше літра пива.
Це дуже гарний додатковий засіб для швидкого перезавантаження. У мене чудові стосунки з алкоголем", - сказав Шовковський.
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