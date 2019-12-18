Асистент головного тренера збірної України Олександр Шовковський має дуже гарний додатковий засіб для швидкого перезавантаження після гри.

Про це він заявив в ефірі Вацко Live.

"У моєму житті після гри завжди був присутній алкоголь. Але в певних дозах. Ця доза завжди була різною. Все залежало від того, коли наступна гра.

Якщо вихідний - міг дозволити собі трішечки більше. Якщо наступна гра через три дні на четвертий - це був келих вина або не більше літра пива.

Це дуже гарний додатковий засіб для швидкого перезавантаження. У мене чудові стосунки з алкоголем", - сказав Шовковський.