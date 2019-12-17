Український захисник Динамо Микита Бурда відновлюється від травми коліна і вже почав ходити без милиць.

Про це він розповів XSPORT VLOG.

"Відчуваю себе нормально, вже без милиць, набагато краще. Кожен день працюю, намагаюся повернутися. У мене була і залишається мрія - поїхати на Євро. Так, трапилася ця травма, але ніхто не знає, як буде далі. Буду намагатися, я дуже хочу поїхати на Євро", - сказав Бурда.