 Захисник Динамо Бурда мріє поїхати на Євро | Футбол | Champion.com.ua
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Бурда: У мене залишається мрія - поїхати на Євро

Сьогодні 19:23 314 0
Гравець відновлюється від травми
Бурда: У мене залишається мрія - поїхати на Євро
#Бурда, #Збірна України, #Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Динамо Микита Бурда відновлюється від травми коліна і вже почав ходити без милиць.

Про це він розповів XSPORT VLOG.

"Відчуваю себе нормально, вже без милиць, набагато краще. Кожен день працюю, намагаюся повернутися. У мене була і залишається мрія - поїхати на Євро. Так, трапилася ця травма, але ніхто не знає, як буде далі. Буду намагатися, я дуже хочу поїхати на Євро", - сказав Бурда.

Нагадаємо, відновлення Бурди іде за планом.

Раніше, Бурда повернувся у Київ після операції.

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