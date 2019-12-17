Шацьких працюватиме з Хацкевичем у російському клубі

Максим Шацьких отримав запрошення від екс-тренера Динамо Олександра Хацкевича увійти до тренерського штабу Ротора.

Про це повідомляє Betting Insider.

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41-річний тренер разом з Хацкевич відпрацював два роки в київському Динамо. До цього Шацьких рік працював в академії Динамо.

Нагадаємо, що Хацкевич погодив умови контракту з російським Ротором кілька днів тому. Перед цим колишнього тренера киян пов'язували з призначенням в Динамо-Брест, який недавно залишився без головного тренера.

Олександр Хацкевич був звільнений Динамо в серпні цього року після того, як віце-чемпіони України під його керівництвом в третій раз поспіль не пройшли в груповий раунд Ліги чемпіонів. На посаді його змінив спортивний директор клубу Олексій Михайличенко.