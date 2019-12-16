У збірної України може змінитися технічний спонсор

УФА може не продовжити контракт з Joma

В УАФ розглядають варіант не продовження угоди з Joma, яка на даний момент одягає всі збірні.

Про це повідомляє Sport Arena.

Якщо таке рішення буде прийнято, не виключено, що на Євро-2020 синьо-жовті виступлять у формі іншої фірми. Одним з варіантів розглядається фірма Kelme.

Відзначимо, що контракт УАФ з Joma був підписаний в лютому 2017 року. Минулого технічним спонсором збірної України була компанія Adidas.

Раніше, збірна України U-20 отримала премію за перемогу на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, Несенюк зазначав, що Шахтар за сприяння УАФ бажає продати Тайсона хоча б за якісь гроші.