Неймар: Навіщо мені йти з ПСЖ, хочу виграти з клубом Лігу Чемпіонів

Форвард ПСЖ Неймар не планує залишати французький клуб.

Про це він заявив в інтерв'ю France Football.

"Відхід з ПСЖ? А навіщо мені йти? У мене ще два роки за контрактом, а команда продовжує розвиватися. Ми повинні йти до нашої мети - перемозі в Лізі Чемпіонів. І я хочу зробити це з ПСЖ.

Мессі і Мбаппе? Я завжди буду захоплюватися Лео, а Кіліан неймовірно талановитий футболіст", - заявив Неймар.