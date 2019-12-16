Неймар: Навіщо мені йти з ПСЖ, хочу виграти з клубом Лігу Чемпіонів

Джерело - UA-футбол.
Форвард ПСЖ Неймар не планує залишати французький клуб.
Про це він заявив в інтерв'ю France Football.
"Відхід з ПСЖ? А навіщо мені йти? У мене ще два роки за контрактом, а команда продовжує розвиватися. Ми повинні йти до нашої мети - перемозі в Лізі Чемпіонів. І я хочу зробити це з ПСЖ.
Мессі і Мбаппе? Я завжди буду захоплюватися Лео, а Кіліан неймовірно талановитий футболіст", - заявив Неймар.
У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ зіграє з Боруссією.
Нагадаємо, ПСЖ більше не буде вступати з Неймаром в переговори про новий контракт.