Босянок: З цим тренером я від Динамо покращень не чекаю

Олексій Михайличенко тренує саму народну команду в Україні.

Про відомий коментатор Денис Босянок заявив в ефірі ТРК Київ.

"Цей тренер провалився повністю. А до цього 10 років виконував чиновницьку роботу і тренером не працював. А 10 років тому безславно програв плей-оф збірній Греції. Тоді він ще був "молодим" тренером. Збірна зіграла два безбарвних похмурих матчі. Правда, це було в Донецьку, але це був дуже показовий футбол тренера Михайличенко: без ризику, відстояти і дочекатися шансу. За чотири тайми проти Греції, колишньої вже далеко не на підйомі, не забили жодного разу. І це з Шевченком в складі.

Це був типовий футбол тренера Михайличенко, на мій погляд. І тепер він тренує саму народну команду в Україні. Шахтар платить тренеру зарплату 3,5-4 мільйона. Напевно, в Динамо таких грошей немає. Ось чому з цим тренером я від киян покращень не чекаю", - сказав Босянок.