Став відомий розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Після жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів став відомий розклад матчів.
Перші матчі 1/8 фіналу:
18 лютого: Боруссія - ПСЖ, Атлетіко - Ліверпуль
19 лютого: Аталанта - Валенсія, Тоттенхем - Лейпциг
25 лютого: Челсі - Баварія, Наполі - Барселона
26 лютого: Реал - Ман Сіті, Ліон - Ювентус
Матчі-відповідь 1/8 фіналу:
10 березня: Валенсія - Аталанта, Лейпциг - Тоттенхем
11 березня: ПСЖ - Боруссія, Ліверпуль - Атлетіко
17 березня: Ман Сіті - Реал, Ювентус - Ліон
18 березня: Баварія - Челсі, Барселона - Наполі
Всі матчі почнуться о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, Голанд встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів.