Леоненко: З моментами Бєсєдіна жоден тренер не врятує

Джерело - sport.ua.
Тренери ніколи не були винні, хоч вони і були слабкі.
Про це заявив екс-нападник Динамо Віктор Леоненко заявив в ефірі ТК Футбол 1.
"Для мене тренери ніколи не були винні, хоч вони і були слабкі. Тренери не грають в футбол. У таких моментах, як у Бєсєдіна, жоден тренер не врятує. Ну і президент - він підписує контракти з такими гравцями.
Але тут варто нагадати про головне. Вони повинні були виходити з першого місця в групі. Це так, про всяк випадок", - зазначив Леоненко.
Нагадаємо, на матчі чемпіонату України ультрас Динамо Київ протестували проти керівництва клубу, а саме братів Ігоря та Григорія Суркісів.
Також, Суркіс не планує звільняти Михайличенка.