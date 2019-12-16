Леоненко: З моментами Бєсєдіна жоден тренер не врятує

Спеціаліст оцінив гру нападника киян

Тренери ніколи не були винні, хоч вони і були слабкі.

Про це заявив екс-нападник Динамо Віктор Леоненко заявив в ефірі ТК Футбол 1.

"Для мене тренери ніколи не були винні, хоч вони і були слабкі. Тренери не грають в футбол. У таких моментах, як у Бєсєдіна, жоден тренер не врятує. Ну і президент - він підписує контракти з такими гравцями. Але тут варто нагадати про головне. Вони повинні були виходити з першого місця в групі. Це так, про всяк випадок", - зазначив Леоненко.

Нагадаємо, на матчі чемпіонату України ультрас Динамо Київ протестували проти керівництва клубу, а саме братів Ігоря та Григорія Суркісів.

Також, Суркіс не планує звільняти Михайличенка.