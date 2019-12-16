Став відомий суперник Динамо в Юнацькій лізі УЄФА

Джерело - isport.ua.
У швейцарському Ньоні завершилося жеребкування раунду плей-оф Юнацької ліги УЄФА сезону 2019/2020.
За підсумками жеребкування, суперником київського Динамо U19 на цій стадії стане Динамо (Загреб).
Результати жеребкування:
Дербі Каунті - Боруссія Дортмунд
Порту - Зальцбург
Реал Сарагоса - Ліон
Динамо Київ - Динамо Загреб
Шериф - Црвена Звезда
Рейнджерс - Атлетіко
Мідтьюланд - Лілль
Ренн - Брюгге
Відзначимо, що клуб із Загреба в нинішньому сезоні грав одноліток з Шахтаря - в Харкові команди зіграли внічию (1:1), а у себе вдома Динамо З переграло гірників (1:0).
Матчі плей-офф Юнацької ліги УЄФА заплановані на 11 і 12 лютого. Плей-офф буде складатися з одного поєдинку, який команда проведе на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського.
Переможці цього раунду вийдуть в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА, де приєднаються до 8 командам, які фінішували першими в групах.
Нагадаємо, на матчі чемпіонату України ультрас Динамо Київ протестували проти керівництва клубу, а саме братів Ігоря та Григорія Суркісів.
Також, Суркіс не планує звільняти Михайличенка.