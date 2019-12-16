Став відомий суперник Динамо в Юнацькій лізі УЄФА

Кияни зіграють із загребським Динамо

У швейцарському Ньоні завершилося жеребкування раунду плей-оф Юнацької ліги УЄФА сезону 2019/2020.

За підсумками жеребкування, суперником київського Динамо U19 на цій стадії стане Динамо (Загреб).

Результати жеребкування:

Дербі Каунті - Боруссія Дортмунд

Порту - Зальцбург

Реал Сарагоса - Ліон

Динамо Київ - Динамо Загреб

Шериф - Црвена Звезда

Рейнджерс - Атлетіко

Мідтьюланд - Лілль

Ренн - Брюгге

Відзначимо, що клуб із Загреба в нинішньому сезоні грав одноліток з Шахтаря - в Харкові команди зіграли внічию (1:1), а у себе вдома Динамо З переграло гірників (1:0).

Матчі плей-офф Юнацької ліги УЄФА заплановані на 11 і 12 лютого. Плей-офф буде складатися з одного поєдинку, який команда проведе на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського.

Переможці цього раунду вийдуть в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА, де приєднаються до 8 командам, які фінішували першими в групах.

Нагадаємо, на матчі чемпіонату України ультрас Динамо Київ протестували проти керівництва клубу, а саме братів Ігоря та Григорія Суркісів.

Також, Суркіс не планує звільняти Михайличенка.