 Русол: Люди у чорному не повинні бути головними акторами | Футбол | Champion.com.ua
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Русол: Люди у чорному не повинні бути головними акторами

Сьогодні 17:36 259 0
Директор Дніпра-1 прокоментував суддівство у матчі з Олександрією
Русол: Люди у чорному не повинні бути головними акторами
#Русол, #СК Дніпро-1

Джерело - СК Дніпро-1.

Спорт – це змагання двох атлетів або команд на арені та не повинні люди у чорному бути головними акторами.

Про це заявив виконавчий директор СК Дніпро-1 Андрій Русол

"Ми пам’ятаємо Дніпро, який вбивали судді. Але тоді команда боролася за медалі. За що зараз цю команду судять таким чином? Не хочу навіть намагатися шукати причину, чому так відбувається. Не в цьому справа. Не нас єдиних вбивають. Мені здається, треба дивитися на проблему суддівства як на системну проблему, яка точно не додає нашому футболу позитива. І намагатися з цим боротися, однозначно.

Спорт – це змагання двох атлетів або команд на арені. І не повинні люди у чорному бути головними акторами. Вони мають не заважати, супроводжувати двобій і робити так, аби він проходив у чесній спортивній боротьбі. У нас сьогодні відбувається усе не так. Повторюсь: вважаю, що це має бути системне вирішення задля уникнення у майбутньому таких матчів, що приносять лише негатив", - зазначив Русол.

Нагадаємо, Олександрія вирвала перемогу у Дніпра-1.

Раніше, Динамо на виїзді переграло Десну у 18 турі УПЛ.

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