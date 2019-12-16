Джерело - Чемпіон.

Групповой этап завершен, и до начала летнего ЧЕ-2020 остается всего полгода.

Аналитики и букмекеры уже вовсю делают прогнозы по поводу того, ктоявляется фаворитом соревнований, а также как завершится Чемпионат Европы по футболу — кто сможет забрать заветные медали.

● Уже квалифицированы: Авс трия, Бельгия, Хорватия, Чехия, Дания,Англия, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия, Россия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Украина, Уэльс.

● В плей-офф: Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Грузия, Венгрия, Исландия, Израиль, Косово, Северная Македония, Северная Ирландия, Норвегия, Ирландия, Румыния, Шотландия, Словакия.

Напомним, что игры плей-офф состоятся весной. Тогда еще четыре команды смогут оформить себе путевку в финальный розыгрыш Чемпионата Европы по футболу.

Среди главных претендентов на победу больших неожиданностей нет. Букмекеры отдают одинаковое предпочтение "галльским петухам" и "трем львам" — коэффициент на чемпионство Франции и Англии оценивают в 5,0. Заними следует бельгийская национальная сборная (7,50).

Возможную победу Германии, Нидерландов и Испании оценили с коэффициентом 9,00. Чуть меньше шансов на победу прочат португальцам и итальянцам — ставки на них равны 13,00.

Сборная Украины: каковы шансы наших игроков

Что касается сборной Украины, то шансы подопечных Андрея Шевченко оценивают с коэффициентом 67,00. К слову, с такими же шансами оценили и возможную победу на ЧЕ сборных Турции и России. При этом аналитики утверждают, что команде вполне по силам войти в десятку сильнейших на турнире.

Никто не будет отрицать, что сборная Украины во главе с тренерским штабом провела великолепный отборочный этап, выиграв все групповые матчи. Это дает повод считать ее "темной лошадкой" финальной стадии.

К тому же с приходом новых молодых игроков во главе с Александром Зинченко команда показывает значительно лучшие результаты, что дает нам все шансы надеяться на ее достойное выступление на главном европейском турнире.

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