Динамо планує підписати двох гравців – журналіст

Динамо хоче підписати нападника та гравця на позицію "десятки".

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський.

"Дві позиції, які скаути і агенти дуже активно пропонують Ігорю Суркісу і Олексію Михайличенку – це десятка і нападник. Двох людей шукають у Західній Європі, в районі Бенілюксу, за моїми даними. Робота йде, вже є якесь технічне завдання, щоб шукати футболістів. Швидше за все, буде чистка", – розповів Співаковський.