Баєр зіграє з Порту, Рома прийме Гент. Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи

Стали відомі усі пари 1/16 Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 грудня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи.

Результати жеребкування:

Вулвергемптон – Еспаньйол

Спортінг - Істанбул Башакшехір

Хетафе – Аякс

Баєр – Порту

Копенгаген – Сельтік

АПОЕЛ – Базель

ЧФР Клуж – Севілья

Олімпіакос – Арсенал

АЗ Алкмар – ЛАСК

Брюгге – Манчестер Юнайтед

Лудогорець – Інтер

Айнтрахт – Зальцбург

Шахтар – Бенфіка

Вольфсбург - Мальме

Рома – Гент

Рейнджерс - Брага

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 20 і 27 лютого.