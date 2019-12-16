Баєр зіграє з Порту, Рома прийме Гент. Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16 грудня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи.
Результати жеребкування:
Вулвергемптон – Еспаньйол
Спортінг - Істанбул Башакшехір
Хетафе – Аякс
Баєр – Порту
Копенгаген – Сельтік
АПОЕЛ – Базель
ЧФР Клуж – Севілья
Олімпіакос – Арсенал
АЗ Алкмар – ЛАСК
Брюгге – Манчестер Юнайтед
Лудогорець – Інтер
Айнтрахт – Зальцбург
Шахтар – Бенфіка
Вольфсбург - Мальме
Рома – Гент
Рейнджерс - Брага
Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 20 і 27 лютого.