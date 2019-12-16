 Жеребкування Ліги Європи: Шахтар дізнається суперника в 1/16 фіналу | Футбол | Champion.com.ua
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Жеребкування Ліги Європи: Шахтар дізнається суперника в 1/16 фіналу

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Жеребкування Ліги Європи: Шахтар дізнається суперника в 1/16 фіналу
#Ліга Європи, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 грудня, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбудеться жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. Початок церемонії – о 14:00 за київським часом.

Боротьбу в єврокубках продовжує тільки один український клуб, донецький Шахтар. "Гірники" знаходяться серед несіяних команд. Нижче наведені склади кошиків при жеребкуванні. Команді Луїша Каштру може попастися будь-яка з 16 команд першого кошика.

Сіяними є команди, які посіли перше місце в групі ЛЄ, плюс 4 кращих, які перейшли з третіх місць ЛЧ. Вони гратимуть проти несіяних: тих, хто фінішував на другій позиції ЛЕ або ж з кимось із 4 гірших з ЛЧ. Зустрічі між командами однієї групи або ж однієї країни в цьому раунді заборонені (але це правило припинить дію зі стадії 1/8 фіналу).

Кошик 1. Сіяні команди

 Севілья (Іспанія)

 Мальме (Швеція)

 Базель (Швейцарія)

 ЛАСК (Австрія)

 Селтік (Шотландія)

 Арсенал (Англія)

 Порту (Португалія)

 Еспаньйол (Іспанія)

 Гент (Бельгія)

 Істанбул Башакшехір (Туреччина)

 Брага (Португалія)

 Манчестер Юнайтед (Англія)

 Аякс (Нідерланди)

 Ред Булл Зальцбург (Австрія)

 Інтер (Італія)

 Бенфіка (Португалія)

Кошик 2. Несіяні команди

 АПОЕЛ (Кіпр)

 Копенгаген (Данія)

 Хетафе (Іспанія)

 Спортинг (Португалія)

 ЧФР Клуж (Румунія)

 Айнтрахт (Німеччина)

 Рейнджерс (Шотландія)

 Лудогорець (Болгарія)

 Вольфсбург (Німеччина)

 Рома (Італія)

 Вулверхемптон (Англія)

 АЗ Алкмаар (Нідерланди)

 Баєр (Німеччина)

 Шахтар (Україна)

 Олімпіакос (Греція)

 Брюгге (Бельгія)

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