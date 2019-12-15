Севілья поступилася Вільяреалу, Хетафе переграв Вальядолід. Результати матчів Ла-Ліги

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Сьогодні, 15 грудня, відбулися заключні матчі 17 туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

17 тур

Хетафе – Вальядолід 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Кукурелья, 2:0 - 82 Анхель, 82

Сельта – Мальорка 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 20 Рафінья, 1:1 - 32 Севілья (пен.), 2:1 - 49 Аспас (пен.), 2:2 - 84 Будмір

Еспаньйол – Бетіс 2:2 (2:1)

Голи: 0:1 - 4 Іглесіас, 1:1 - 19 Дардер, 2:1 - 41, Еспіноза, 2:2 - 68 Бартра

Севілья – Вільяреал 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 13 Альбіоль, 1:1 - 62 Ель-Хаддаді, 1:2 - 74 Екамбі

Раніше Барселона не змогла перемогти Реал Сосьєдад.

Нагадаємо, Бартомеу зібрався скаржитися на арбітраж у матчі Барселони з Реал Сосьєдадом.