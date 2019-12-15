Гвардіола вказав двох конкурентів Зінченка за місце у стартовому складі команди

Українець Олександр Зінченко після відновлення від травми має боротися за місце у старті команди Манчестер Сіті з двома конкурентами.

Про це наставник команди Хосеп Гвардіола заявив в інтерв'ю Manchester Evening News.

"Бенжамен Менді провів свій найкращий матч сезону у зустрічі із загребським Динамо. Менді, Зінченко і Анхеліньо повинні боротися один з одним за місце в основі.

Анхеліньо теж грав неймовірно добре, особливо у виїзному матчі з Ліверпулем.

Ми знаємо про якості Зінченка, також у нас є Менді - коли він в хорошій формі, і його голова не забита сторонніми речами, то він екстраординарний гравець", – сказав Гвардіола.