Соль і Караваєв вийдуть у старті Динамо на матч з Десною

Джерело - Чемпіон.
Стали відомі склади на матч 18-го туру прем'єр-ліги Десна - Динамо.
Динамо: Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Караваєв, Сидорчук, Буяльський, Шепелєв, Вербич, Циганков, Соль
Запасні: Бойко, Кендзьора, Андрієвський, Шапаренко, Гармаш, Де Пена, Цітаішвілі
Десна: Паст, Конопля, Огиря, Імереков, Гітченко, Денис Фаворов, Мостовий, Домбровський, Картушов, Калитвинцев, Філліпов
Запасні: Литовка, Западня, Єрмаков, Старенький, Кузик, Хльобас, Дегтярьов
Початок - 14.00.
Нагадаємо, Циганков увійшов у рейтинг найкращих гравців Ліги Європи.
Також, Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи.