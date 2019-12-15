 Соль і Караваєв вийдуть у старті Динамо на матч з Десною | Футбол | Champion.com.ua
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Соль і Караваєв вийдуть у старті Динамо на матч з Десною

Сьогодні 13:45 127 0
Кендзьора і Де Пена залишилися у запасі
Соль і Караваєв вийдуть у старті Динамо на матч з Десною
#Динамо, #Десна

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі склади на матч 18-го туру прем'єр-ліги Десна - Динамо.

Динамо: Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Караваєв, Сидорчук, Буяльський, Шепелєв, Вербич, Циганков, Соль

Запасні: Бойко, Кендзьора, Андрієвський, Шапаренко, Гармаш, Де Пена, Цітаішвілі

Десна: Паст, Конопля, Огиря, Імереков, Гітченко, Денис Фаворов, Мостовий, Домбровський, Картушов, Калитвинцев, Філліпов

Запасні: Литовка, Западня, Єрмаков, Старенький, Кузик, Хльобас, Дегтярьов

Початок - 14.00.

Нагадаємо, Циганков увійшов у рейтинг найкращих гравців Ліги Європи.

Також, Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи.

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