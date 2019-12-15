Динамо проведе мінімум 8-9 спарингів на зимових зборах

9-11 січня футболісти вийдуть з відпустки

Після сьогоднішньої гри з Десною Динамо йде у відпустку, яка триватиме майже місяць - до 9 січня.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

Протягом 9-11 січня зберуться в Києві, пройдуть медичний огляд в клініці Борис і проведуть кілька втягують тренувань на своїй клубній базі в Конча-Заспі. Ну а 14-го числа команда Олексія Михайличенка вирушить на перший міжсезонний збір, який на відміну від усіх попередніх років, буде проходити не в Іспанії, а в Туреччині.

Тривати перший збір буде два тижні, до 28 січня, після чого команда повернеться до Києва, і футболісти отримають кілька днів відпочинку. Потім, 3-го лютого, динамівці знову відправляться до Туреччини, на другий збір, який також буде тривати два тижні, але в його рамках кияни проведуть вже 5-6 спарингів.

17 лютого Динамо завершить свою міжсезонну підготовку, повернеться до Києва і на своїй клубній базі в Конча-Заспі буде вести планомірну підготовку до першого офіційного матчу 2020 року з Ворсклою, який відбудеться 22 або 23 лютого.

Нагадаємо, Циганков увійшов у рейтинг найкращих гравців Ліги Європи.

Також, Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи.