Гравці луганської Зорі, які орендовані в київського Динамо можуть достроково повернутися в столичний клуб.

Про це заявив головний тренер луганців Віктор Скрипник.

"Все йде до того, що орендовані у Динамо гравці їдуть з нами на збори, хоча ми не знаємо, як у них це все буде вирішуватися. Сподіваємося, що вони дограють з нами до літа", - сказав Скрипник.