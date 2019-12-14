Джерело - Шахтар.
Гравці луганської Зорі, які орендовані в київського Динамо можуть достроково повернутися в столичний клуб.
Про це заявив головний тренер луганців Віктор Скрипник.
"Все йде до того, що орендовані у Динамо гравці їдуть з нами на збори, хоча ми не знаємо, як у них це все буде вирішуватися. Сподіваємося, що вони дограють з нами до літа", - сказав Скрипник.
У Зорі грають орендовані у Динамо Олександр Тимчик, Назарій Русин і Богдан Леднєв.
Нагадаємо, Шахтар мінімально здолав Зорю у 18 турі УПЛ.