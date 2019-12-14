Інтер скасував прес-конференцію Конте через скандальну публікацію

Клуб вважає, що Corriere dello Sport образила тренера

Джерело - офіційний сайт Інтера.

Міланський Інтер скасував прес-конференцію головного тренера Антоніо Конте перед матчем 16 туру італійської Серії А з Фіорентиною.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

У заяві Інтера йдеться, що вчорашній випуск газети Corriere dello Sport був присвячений вильоту "нерадзуррі" з Ліги чемпіонів і носив образливий характер по відношенню до головного тренера клубу Антоніо Конте.

Інтер проведе поєдинок з Фіорентиною вже цієї неділі о 21:45.

Нагадаємо, Інтер поступився Барселоні та вилетів у Лігу Європи.