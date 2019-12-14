Джерело - isport.ua.
Суперліга не має зацікавити клуби англійської Прем’єр-ліги, оскільки вони і так мають солідну фінансову підтримку.
Про це розповів екс-тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон.
"Мені складно зрозуміти, для чого клубам АПЛ була б потрібна Суперліга. Ясна річ, вона орієнтована на гроші, однак Прем'єр-ліга - це найкращий чемпіонат в світі, який має солідну фінансову підтримку від Sky, BT і Amazon.
Плюс до всього, виступи у Лізі чемпіонів привертає тренерів, гравців, а також фанатів. Це поки головна перевірка сил в клубному футболі. Безліч клубів з великою історією можуть бути загублені, якщо їх колеги по АПЛ покинуть чемпіонат. Внутрішні турніри надзвичайно цінні, я переконаний в цьому", - розповів Фергюсон.
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