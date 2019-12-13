Шведський Мальме вирішив розлучитися з головним тренером Уве Реслером.

Про це розповів спортивний директор Даніель Андерссон

"Уве прийшов до мене обговорити майбутнє. Під час цієї розмови стало зрозуміло, що ми не сходимося в тому, яким шляхом має йти Мальме в майбутньому. Хоча у нас і різні погляди, ми розійшлися друзями", - розповів Андерссон.