Джерело - football.ua.
Шведський Мальме вирішив розлучитися з головним тренером Уве Реслером.
Про це розповів спортивний директор Даніель Андерссон
"Уве прийшов до мене обговорити майбутнє. Під час цієї розмови стало зрозуміло, що ми не сходимося в тому, яким шляхом має йти Мальме в майбутньому. Хоча у нас і різні погляди, ми розійшлися друзями", - розповів Андерссон.
Реслер тренував Мальме з літа 2018 року. При ньому команда виграла в 61% матчів - це другий найвищий показник серед усіх тренерів в історії клубу.
Нагадаємо, визначилися всі учасники плей-оф Ліги Європи.