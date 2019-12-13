 Мальме після виходу у плей-оф Ліги Європи звільнив тренера | Футбол | Champion.com.ua
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Мальме після виходу у плей-оф Ліги Європи звільнив тренера

Вчора 23:15 328 0
Уве Реслер розпрощався із Мальме
Мальме після виходу у плей-оф Ліги Європи звільнив тренера
#Мальме, #Реслер, #Ліга Європи

Джерело - football.ua.

Шведський Мальме вирішив розлучитися з головним тренером Уве Реслером.

Про це розповів спортивний директор Даніель Андерссон

"Уве прийшов до мене обговорити майбутнє. Під час цієї розмови стало зрозуміло, що ми не сходимося в тому, яким шляхом має йти Мальме в майбутньому. Хоча у нас і різні погляди, ми розійшлися друзями", - розповів Андерссон.

Реслер тренував Мальме з літа 2018 року. При ньому команда виграла в 61% матчів - це другий найвищий показник серед усіх тренерів в історії клубу.

Нагадаємо, визначилися всі учасники плей-оф Ліги Європи.

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